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Eşi, aldattığına böyle pişman etti! Öyle şeyler yaptı ki...
Eşi, aldattığına böyle pişman etti! Öyle şeyler yaptı ki...
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen intikamların bazıları hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:32
Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:33
AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.
Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.
Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.
Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.
Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.