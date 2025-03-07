Eşi iflas etti iş başa düştü! Kurduğu hayvan çiftliğiyle iş kadını oldu

Tarımla uğraşan eşinin arka arkaya yaşadığı iflaslar, Zeliha Akyel için kendi işini kurma fikrini ortaya çıkardı. Ailesini zor durumdan kurtarmak ve çocuklarını da iyi şartlarda büyütmek isteyen Zeliha Akyel, eşinin karşı çıkmasına rağmen büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.



Hayvancılıkta herhangi bir tecrübesi olmayan Akyel, önce Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOSGEB'in ortaklaşa yürüttüğü "peynir yapımı ve hayvan yetiştiriciliği" kursuna katıldı.



Yaklaşık 3 ay süren eğitimin ardından eşini ikna eden Akyel, 2017 sonunda ellerindeki kısıtlı imkanı kullanarak kendisinin tabiriyle "bir el arabası ve 20 büyükbaşla" çiftlik kurdu.



Bu süreçte hem evi hem çocukları hem de hayvanlarıyla ilgilenen Akyel, azmi ve gayretiyle işlerini büyütmeye başladı. Çiftlikte başta hayvanların sağımı, beslenmesi ve temizliği gibi tüm işleri kendisi yapan Akyel, zaman zaman çocuklarından destek alıyor. Traktör de kullanan girişimci kadın, buzağılarını da biberonla besliyor.



