"Eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum”

"RÜMEYSA'NIN YARALI KOCASINA TAMPON YAPTIĞI BİLİNİYOR"

Maktul Murat Aydın'ın uyuşturucu madde kullandığını ileri süren Avukat Neslihan Çallıoğlu olayın gelişimiyle ilgili, "Daha sonra yaşanan olaylarda Murat'ın bütün evi dağıtarak akşam meydana gelen olayın; ya tecavüz ya da birlikteliğin izlerini arıyor. Hatta olay yerine ilişkin fotoğraflar var. Daha sonra hiçbir itiraf sağlamayınca kendi kafasından kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle bir takım senaryolar uyduruyor. Bunlardan birisi mesela çok acı; evin dışında bulunan çöp kutusunu karıştırıyor ve burada Rümeysa'nın eski deri ayakkabılarını buluyor. Eski olması sebebiyle ayakkabıların üzeri yırtıklar mevcutmuş. O zaman diyor ki "bak bu adamlar seni sürüklerken ayağında bu ayakkabılar vardı. Bu ayakkabılar da bu yüzden böyle parçalandı. Sen bana itiraf edeceksin" diyor.