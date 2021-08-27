Haberler
Galeri
"Eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum”
"Eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum”
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kocası Murat Aydın'ı şiddet ve cinsel saldırı gördüğü iddiasıyla öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın, bir buçuk aylık hamile olduğunu öğrendi. Aydın, avukatına bebeğini doğurmak istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:12
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:15
Rümeysa Aydın'ın kocasının ölümüne neden olan olaylar silsilesini anlatan avukat Neslihan Çallıoğlu, müvekkili Rümeysa Aydın'ın kendini savunmak üzere havaya ateş etmek istediği sırada kocası Murat Aydın'ın müdahalesiyle yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Avukat Çallıoğlu, maktul Murat Aydın'ın uyuşturucu madde kullandığını ve karısı Rümeysa'nın kendisini aldattığına yönelik kafasında kurgu oluşturup, eşine sürekli şiddet uyguladığını ifade etti.
Maktul Murat Aydın'ın olay günü eşi Rümeysa'yı kendisini aldattığın itiraf etmesi için baskı kurarken yaşanan kavgada vurduğunu belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, müvekkilinin 1,5 aylık hamile olduğunu ve tutuksuz yargılanması üzerine başvuruda bulunduklarını belirtti. Müvekkili Rümeysa Aydın'ın bebeğini doğurmak istediğini söyleyen avukat Çallıoğlu yaptıkları görüşmede Rümeysa Aydın'ın "eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum" dediğini belirtti. Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın hamileliğinin ise eşi Murat Aydın'ın cinsel saldırı sonrasında oluştuğunu sözlerine ekledi.
"EVDE GÖRDÜĞÜ BOŞ BARDAKLARDAN EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR"
Rümeysa Aydın'ın avukatlığını yapan Neslihan Aydın maktul Murat Aydın'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili, "Rümeysa Aydın 13 Ağustos 2021 tarihinde Ziyaretli Mahallesi'nde eşinin ölümüyle sonuçlandığı bir olaya maruz kaldı. Bu olayın başında olaylar iki gün öncesinden başlıyor. Rümeysa'nın eşi eve geldiğince camın önünde iki tane boş bardak görüyor. Eşi bu boş bardakları gördüğünde akşam 'sen iki tane adamı eve aldın ve onlarla beraber oldun ya da onlara sana tecavüz ve sen bunu bana söylemiyorsun' diye bir tartışma başlatarak Rümeysa'yı darp ediyor.
Daha sonra Rümeysa'yı 6 saat süreyle evdeki bodrumda kilitli olarak tutup bu olayın itirafını sağlamak istiyor. Hatta evde iki çocukları var tarafların, çocukları sorguya çekiyor. 'Anneniz eve dün akşam iki tane adam aldı, onlarla beraber oldu, siz de bu durumu gördünüz, bana itiraf edin' şeklinde çocukları baskı altına alıyor. Çocuklar dondurma yediklerini ve bu bardakların orada unutulduğunu söyleseler de maktul Murat bunlara inanmıyor ve iki gün süreyle Rümeysa'yı eve hapsediyor" diye konuştu.
"RÜMEYSA'NIN YARALI KOCASINA TAMPON YAPTIĞI BİLİNİYOR"
Maktul Murat Aydın'ın uyuşturucu madde kullandığını ileri süren Avukat Neslihan Çallıoğlu olayın gelişimiyle ilgili, "Daha sonra yaşanan olaylarda Murat'ın bütün evi dağıtarak akşam meydana gelen olayın; ya tecavüz ya da birlikteliğin izlerini arıyor. Hatta olay yerine ilişkin fotoğraflar var. Daha sonra hiçbir itiraf sağlamayınca kendi kafasından kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle bir takım senaryolar uyduruyor. Bunlardan birisi mesela çok acı; evin dışında bulunan çöp kutusunu karıştırıyor ve burada Rümeysa'nın eski deri ayakkabılarını buluyor. Eski olması sebebiyle ayakkabıların üzeri yırtıklar mevcutmuş. O zaman diyor ki "bak bu adamlar seni sürüklerken ayağında bu ayakkabılar vardı. Bu ayakkabılar da bu yüzden böyle parçalandı. Sen bana itiraf edeceksin" diyor.