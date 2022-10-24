Esin Çepni Hancı: Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık

"AĞLAYARAK BİLAL'İ ARAYIP 'SENİNLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM' DEDİM"

Gelen tepkilerle nasıl başa çıkıyorsun? Etkilendiğin ortada.

Ben 2016'da Bilal ile bir fotoğraf paylaştım. Orada bana o kadar çirkin yorumlar geldi ki ağlayarak Bilal'i aradım ve "Seninle görüşmek istemiyorum. Hassas biriyim, senin hayatın bana uygun değil" dedim. İlişkim başlamadan bitmiş oldu. Zaman geçtikten sonra biz bir araya geldiğimizde uzun süre paylaşım yapmadık. Etkileniyorum. Ama ben karşımdakiyle konuşup yanlış algılarını kırmaya çalışıyorum sadece. Başka da bir şey elimden gelmiyor.

BABAMIN O SÖZÜ TRAVMAM OLDU

Oyunculukla da ilgileniyorsun. Bu alanda bir şeyler yapacak mısın? Bir atılımın var mı?

2 yıl tiyatro eğitimi aldım. Çok sevdim. Küçüklükten beri çok kararsız bir insanım. Her şey olma eğilimim vardı. Ve her şeyi olabileceğim tek meslek oyunculuk. 6 yaşımdayken bahçede oynarken bir yönetmen kadın beni görüyor ve gelip annemle görüşüyor. "Kızının hayal gücü ne kadar geniş. Bizim bir dizimiz var, çocuk karakter alacağız. Değerlendirir misin?" demiş. Ben çok istedim, havalara uçtum. Elime textler geldi. Okudum, çalıştım. Ama o dönem annemle babam ayrıydı. Velayetim babamdaydı. Annem babama sordu. Babam izin vermedi ve çok kötü bir cümleyle cevapladı. Ben de o günden beri ne olacağımı asla bilemiyorum. Travmam oldu. Bilal ile evlendikten sonra beni o sosyal medya konusunda teşvik etti. Çağın değiştiğini, sosyal medyada görünür olduktan sonra da oyunculukta ilerlenebileceğini söyledi. "Senin için film bile yazılır" dedi. Kendilerinden örnek verdi. İyi bir menajerle anlaşabilirsem auditionlar çekmeye devam etmek, bu işte var olmak istiyorum.