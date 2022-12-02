  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

Bilgisayarınız eskidiğinde atmayı düşünüyorsanız aman dikkat! Eskiyen bilgisayarının parçasından altın çıkaran görenler hayrete düşürdü. İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 10:23
Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! İçinden altın çıkardı
  • SON DAKİKA