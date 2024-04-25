Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor! İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler... Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor. Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor. İçinde nitrik asidin bulunduğu kovaya elimizdeki işlemcileri doldurarak işleme başlıyoruz. Ve işlemci çözülmeye başlıyor... Yavaş yavaş altınları görmeye başlıyoruz! Ve kovadan altınları ayıklıyoruz! Altının ayıklanabilmesi için 1 ay boyunca asitli suda işlemcilerin kalması gerekiyor. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor. Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz. Bu asidi de işlemcilerin olduğu kaba boşaltıyoruz. Şimdi de huni aracılığıyla yeni bir kaba boşaltıyoruz. Şimdi de sodyum metabisülfit dolu kapla karışım zamanı... Şimdi de saç kurutma makinesini kaba tutuyoruz...