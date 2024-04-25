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Haberler Galeri Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Artık kullanılamaz duruma gelen bilgisayarınızı atmayı düşünüyorsanız aman dikkat! Eskiyen bilgisayarının parçasından altın çıkaran adam sosyal medyayı hayrete düşürdü. İşte çok izlenen o anlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 16:47

Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
Eski bilgisayar parçalarının içinden altın çıkardı
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