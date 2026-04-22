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Haberler Galeri Eski İzmir fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Eski İzmir fotoğrafları gün yüzüne çıktı

İzmir'in geçmişine ışık tutan fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Kentin tarihi dokusunu, günlük yaşamını ve yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren arşivlik kareler hayrete düşürdü. İşte eski İzmir fotoğrafları...

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1990 - KORDON BOYU
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KONAK SAAT KULESİ
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KONAK MEYDANI
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KONAK ÜST GEÇİT
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ALSANCAK
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1965 - KONAK MEYDANI
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AT ARABALARIYLA SEYAHAT
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ALSANCAK KORDON BOYU

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1933 - CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
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1957 - İZMİR VARYANT
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BAYRAMYERİ
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1935 - İZMİR KORDON BOYU
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ASANSÖR
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ASANSÖR
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KARŞIYAKA
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4 OCAK 2002 - İZMİR KARLA TANIŞIR...
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ATATÜRK'ÜN İZMİR'DEKİ VAPUR SEFASI
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KARŞIYAKA İSKELE
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