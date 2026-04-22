Eski İzmir fotoğrafları gün yüzüne çıktı

1990 - KORDON BOYU KONAK SAAT KULESİ KARŞIYAKA İSKELE KONAK MEYDANI KONAK ÜST GEÇİT ALSANCAK 1965 - KONAK MEYDANI KONAK SAAT KULESİ AT ARABALARIYLA SEYAHAT ALSANCAK KORDON BOYU 1933 - CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 1957 - İZMİR VARYANT BAYRAMYERİ 1935 - İZMİR KORDON BOYU ASANSÖR İZMİR FUARI ASANSÖR KARŞIYAKA 4 OCAK 2002 - İZMİR KARLA TANIŞIR... ALİ PAŞA ŞADIRVANI KORDON ATATÜRK'ÜN İZMİR'DEKİ VAPUR SEFASI ATATÜRK LİSESİ ÖNÜ KARŞIYAKA İSKELE İZMİR FUARI BASMANE 1978 - KARŞIYAKA ÇARŞI ÇEŞME SMYRNE OTEL KORDON CUMHURİYET MEYDANI KARŞIYAKA KONAK SAAT KULESİ İZMİR FUARI ALSANCAK GAZİ BULVARI HÜKÜMET KONAĞI KADİFE KALE 1. KORDON VARYANT 1929 - KORDON AT ARABASI 1929 - ALSANCAK 1929 - ALSANCAK 1929 - KORDON 1929 - KORDON 1929 - ALSANCAK 1929 - KORDON 1929 - ALSANCAK İSKELE 1929 - KORDON 1929 - PASAPORT İSKELE KONAK İSKELE VARYANT KONAK SAAT KULESİ KORDON PARAŞÜT KULESİ KARŞIYAKA KEMERALTI KORDON KONAK MEYDANI SAAT KULESİ KONAK MEYDANI SAAT KULESİ KONAK MEYDANI SAAT KULESİ KONAK MEYDANI SAAT KULESİ KORDON İZMİR İZMİR LİMAN KONAK MEYDANI SAAT KULESİ İZMİR VARYANT İZMİR VARYANT ALSANCAK KORDON BOYU