Haberler Galeri Eski İzmir'i görenler şaşıracak! İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...

Eski İzmir'i görenler şaşıracak! İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...

Ege'nin incisi İzmir, geçen yıllarla birlikte yalnızca nüfusuyla değil, mimarisi, meydanları, sahil şeridi ve kent dokusuyla da büyük bir değişim yaşadı. 1970'li yılların siyah-beyaz fotoğraflarında sakin sokakları ve denizle iç içe yaşamıyla dikkat çeken kent, bugün modern yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla farklı bir görünüme kavuştu. Geçmişten bugüne uzanan kareler ise İzmir'in yarım asrı aşan dönüşümünü gözler önüne seriyor. İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...