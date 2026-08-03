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Haberler Galeri Eski İzmir'i görenler şaşıracak! İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...

Eski İzmir'i görenler şaşıracak! İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...

Ege'nin incisi İzmir, geçen yıllarla birlikte yalnızca nüfusuyla değil, mimarisi, meydanları, sahil şeridi ve kent dokusuyla da büyük bir değişim yaşadı. 1970'li yılların siyah-beyaz fotoğraflarında sakin sokakları ve denizle iç içe yaşamıyla dikkat çeken kent, bugün modern yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla farklı bir görünüme kavuştu. Geçmişten bugüne uzanan kareler ise İzmir'in yarım asrı aşan dönüşümünü gözler önüne seriyor. İşte İzmir'in yıllar içindeki değişimi...

HABER MERKEZİ

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Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
1935 - İZMİR KORDON BOYU
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Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
1957 - İZMİR VARYANT
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ALSANCAK
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
BAYRAMYERİ
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
HÜKÜMET KONAĞI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KONAK SAAT KULESİ
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ASANSÖR
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...

ALSANCAK KORDON BOYU

Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
BASMANE
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
1965 - KONAK MEYDANI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
AT ARABALARIYLA SEYAHAT
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
1990 - KORDON BOYU
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KARŞIYAKA İSKELE
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KONAK MEYDANI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KONAK ÜST GEÇİT
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KONAK SAAT KULESİ
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
1933 - CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KARŞIYAKA
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
4 OCAK 2002 - İZMİR KARLA TANIŞIR...
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
İZMİR FUARI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ASANSÖR
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ALİ PAŞA ŞADIRVANI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
KORDON
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ATATÜRK'ÜN İZMİR'DEKİ VAPUR SEFASI
Eski İzmir’i görenler şaşıracak! İşte İzmir’in yıllar içindeki değişimi...
ATATÜRK LİSESİ ÖNÜ