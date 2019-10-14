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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

Türk burcunuzu biliyor musunuz? Eski Türk geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri neler? Türkler eski zamanlarda hayvanlı takvim kullandığı dönemler içerisinde de astroloji bilimine ilgi duyarlardı. Bu ilgi insanların burçlara yönelmesini sağladı. Karaçay Türklerinden Sofi Tram Semen 20 yılı aşkın süredir yapmış olduğu araştırmalarda eski Türk astrolojisinde 36 yeni ve farklı burç olduğunu keşfetmiştir.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:06
Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

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Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri

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