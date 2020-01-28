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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleriyle izleyicilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. EDHO takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Bu sıralar en çok merak edilen oyuncu ise diziye yeni katılan ve dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik. Daha önceleri 'Aliye' dizisiyle akıllara kazınan Sanem Çelik'in estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





