  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleriyle izleyicilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. EDHO takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Bu sıralar en çok merak edilen oyuncu ise diziye yeni katılan ve dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik. Daha önceleri 'Aliye' dizisiyle akıllara kazınan Sanem Çelik'in estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 17:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleriyle izleyicilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. EDHO takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Bu sıralar en çok merak edilen oyuncu ise diziye yeni katılan ve dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik. Daha önceleri 'Aliye' dizisiyle akıllara kazınan Sanem Çelik'in estetiksiz hali ise sosyal medyayı salladı. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlülerin inanılmaz değişimleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

Ebru Gündeş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

Ebru Gündeş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

Emina Jahovic

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan'ı Sanem Çelik estetiksiz haliyle herkesi şok etti!

Emina Jahovic

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Tutunamayanlar'ın Hicabi'si Şinasi Yurtsever herkesi şaşırttı! Meğer eşi...
Tutunamayanlar'ın Hicabi'si Şinasi Yurtsever herkesi şaşırttı! Meğer eşi...
BİZE ULAŞIN