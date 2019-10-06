Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer oldukça merak ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin de ünlü olması ve ünlü bir dizi de rol alması herkesi şaşırttı. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.