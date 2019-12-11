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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

atv ekranlarının severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, (EDHO) tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:28 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

EDHO 151. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

EDHO 151. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

EDHO 151. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

EDHO 151. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamının birincisi oldu

Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

EDHO 151. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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