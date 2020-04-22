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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Ünal Kaplan'ın gizli avukatı Ebru olarak dahil olan Dilşad Şimşek, dizinin en çok dikkat çeken oyuncularından oldu. Güzelliği ile göz dolduran Şimşek, verdiği bir röportajda söylediği, "Yaş almak çok güzel bir duygu. Bu yaşlar, kadının en olgun olduğu yaşlar. Yaşanması gereken tecrübeleri yaşayıp cebime koydum, şimdi dünyaya karşı daha cesur ve korkusuzum." Sözleriyle dikkat çekmişti. Dizide Çakırbeyli ailesinin avukatı Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek'in sözlerinin ardından yaşı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzeli Dilşad Şimşek'in yaşı...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:06
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine avukat Ebru rolüyle dahil olan Dilşad Şimşek, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Dilşad Şimşek ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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