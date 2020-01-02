Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca özel hayatı ile en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Bir dönem Özgü Namal ile aşk yaşayan ve 6 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Oktay Kaynarca, bu ilişkiden 4 yıl sonra başka bir isimle evlendi ancak bu evliliği uzun sürmedi. İşte Atv'nin fenoman dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın hiç kimsenin bilmediği eşi bakın kimmiş...