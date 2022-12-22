Esra Balamir: Kovularak ünlü oldum, Müge Anlı bana sahip çıktı

Kovularak ünlü olduğunu ve Müge Anlı'nın kendisine sahip çıktığını söyleyen Balamir kariyer başlangıcını " Biraz değişik başladı. Çok küçük yaşta albümüm çıktı. Sonrasında büyük bir kanaldan sunuculuk teklifi geldi. Ben acayip özgüvenli bir kızdım. Sunuculuğu çok sevdim. Biraz da eğitimini aldım. Çok enteresan bir şey oldu. Ben kovularak ünlü oldum. Çalıştığım kanalda terfi etmiştim. Bir başka kanalın gecesine gittiğim için kovuldum. 'Özel hayatındaki disiplinsizliği yüzünden kovuldu' diye manşet oldum. Sokakta beni 'kovulan kız' diye gösterdiler. Sevgili Müge Anlı'da bana çok güzel destek olmuştu. Bana sahip çıktı. Daha sonra çok daha iyi bir kanala transfer oldum. Hayatımın dönüm noktasıydı. Ama şöhret kariyerimi kötü yönettim. Çünkü ben hırslı ve azimli bir insan değilim. Aslında tam memur olacak bir kızmışım. Rutin şeyleri seviyorum." sözleriyle anlattı.

Nasılsın, hayatın nasıl gidiyor?

Her şey güzel gidiyor. Ben zaten kendi içinde neşesi olan bir insan olduğum için hayat genellikle güzel geçiyor. En mutsuz anımda bile gülerek devam eden bir insanım.

Son şarkın Jargon'u çıkarttığında nasıl tepkiler aldın?

Ben müziği kendi istediğim zamanlarda hobi olarak yapıyorum. Bu işe sunuculuk ile başladım, sonrasında sunuculuk ile devam ettiğim için şarkı söylediğim kısmı herkes unuttu. Ara ara beğendiğim bir şey olursa yapıyorum. Jargon'da öyleydi. Aklımda kalacağına hayata geçirmek istedim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Sevdiğim şarkıyı söylediğim sürece benim için sıkıntı yok. Adamım şarkısı çok güzel etki yaratmıştı. Arkasından çok güzel bir şey yapmam gerekiyordu. Ama bir Z kuşağı var ki benim asla anlamadığım şarkıları dinliyorlar. Yeni şarkıları ben ezberleyemiyorum. Tekerleme gibi. Efkârlanmak için değil eğlenmek için dinleyebiliyorum.