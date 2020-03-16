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Esra Erol aslen nereli? Herkes buna çok şaşırdı!

ATV ekranlarında yayınlanan programlarda yaptığı başarılı sunumlarla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol, yine herkesin dilinde. Senelerdir ailesine kavuşamayanlar, kaybolmuş çocuklarını bulmaya çalışanlar, mağdur olmuşların derdine derman olmak için seferber olan Esra Erol bu kez yeni bir konu ile gündemin ilk sırasına oturdu. Herkesin merak ettiği şey Esra Erol aslen nereli? Çoğu ünlünün yaşı,boyu,eşleri,evleri merak edilirken, Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın diline düştü. İşte Esra Erol'un memleketi. Esra Erol aslen nereli?

Giriş Tarihi: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:27
Esra Erol aslen nereli? Herkes buna çok şaşırdı!

ATV ekranlarında yayınlanan programlarda yaptığı başarılı sunumlarla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol, yine herkesin dilinde. Senelerdir ailesine kavuşamayanlar, kaybolmuş çocuklarını bulmaya çalışanlar, mağdur olmuşların derdine derman olmak için seferber olan Esra Erol bu kez yeni bir konu ile gündemin ilk sırasına oturdu. Herkesin merak ettiği şey Esra Erol aslen nereli? Çoğu ünlünün yaşı,boyu,eşleri,evleri merak edilirken, Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın diline düştü. İşte Esra Erol'un memleketi. Esra Erol aslen nereli?

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