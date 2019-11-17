Haberler Galeri Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Türk televizyonculuğun en başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, milyonları şaşırttı. Kendisi hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Görenlerin 'yok artık' dediği gerçek, sosyal medyanın gündeminde. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





