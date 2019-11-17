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Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Türk televizyonculuğun en başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, milyonları şaşırttı. Kendisi hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Görenlerin 'yok artık' dediği gerçek, sosyal medyanın gündeminde. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 11:46
Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı.

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Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Güzel sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı.

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Esra Erol'un memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

İşte Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Esra Erol

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