Esra Erol'da gündeme gelen sahte 'Mehdi' büyük vurgun yapmış! İşte skandalın detayları...
ATV ekranlarında gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Esra Erol'da programındaki sahte Mehdi skandalı gündeme gelmişti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde yaklaşık 200 müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini "mehdi" ilan eden sahtekar Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle gözaltına alındı.
Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren "Sahte mehdi" olayı büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 200 müridiyle kendisini "mehdi" ilan eden Mustafa Çabuk'un, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. İşte detaylar...
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladı.
Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Çabuk, burada "Mehdi'ye Bağlılık" töreni düzenledi.
Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.
KAÇA KAZI YAPARKEN SUÇ ÜSTÜ
Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor.
21 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan Mustafa Çabuk'un, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.