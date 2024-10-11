Esra Erol’da gündeme gelen sahte ’Mehdi’ büyük vurgun yapmış! İşte skandalın detayları...

Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren "Sahte mehdi" olayı büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 200 müridiyle kendisini "mehdi" ilan eden Mustafa Çabuk'un, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. İşte detaylar...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladı.