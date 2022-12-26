Esra Ronabar: Engin, eril dünyada tek başına hayatta kalmaya çalışan bir kadın

Behzat Ç. çok sevilen, büyük kitlesi olan bir iş. Yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşacak olması sizde 'Eskisi gibi olacak mı?' düşüncesi ve endişesi yarattı mı?

Asla olmadı. Senaryoyu bir kez okudum ve okuduktan sonra hemen kabul ettim. Benim hikâyeciliğe bakışım budur. Ben hikâyenin manifestosuna katıldığım işlerde olmak istiyorum. Bu benim için büyük bir onur oluyor. Geri kalan kısmı beni çok ilgilendirmiyor aslında. Ben bir oyuncuyum. Benim için zor bir karakterdi ama iyi çalıştığımı düşünüyorum. Bundan sonrası da seyirciye emanet. Umarım kalplerde yerini bulur.

"ENGİN, ERİL DÜNYADA TEK BAŞINA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞAN BİR KADIN"

Neden zor bir karakterdi sizin için? Karakterinizden de bahsedelim mi?

Engin'den bahsedemiyoruz çok fazla. Çünkü Engin'in sırtında bir yük var. O yük de bizim hikâyemizin sırrı. Bu sırrı taşıyış şekli onu trajik bir kahraman yapıyor. Ama minik bir açıdan bahsedebilirim. Dünyayı eril bir sistem yönetiyor. Bu sistem hem erkeklere hem de kadınlara çok büyük zarar veriyor. Çünkü hepimizin üzerine bir şeyler yapıştırıyorlar. 'Erkeksen evi geçindirmek zorundasın, kadınsan şu güzellik kriterlerine uymak zorundasın' diye. Hepimiz sistemin altında ezilen, çaresiz varlıklar gibi hissediyoruz. Engin de eril bir dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadın. İçinde yaşadığı dünya o kadar sert ki ayakta kalmaya çalışırken verdiği mücadele onu trajik bir kahraman yapıyor. O yüzden benim için çalışılması gereken bir karakterdi.