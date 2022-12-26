Esra Ronabar: Engin, eril dünyada tek başına hayatta kalmaya çalışan bir kadın

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nde Engin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Esra Ronabar, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Ronabar, oldukça etkilendiği Behzat Ç. senaryosundan eski projelerin günümüzde tekrar canlanma sebebine, Ödemiş'ten Ankara'ya uzanan oyunculuk serüveninden yeni projelerine kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Engin karakterine iyi çalıştığını ifade ederek "Dünyayı eril bir sistem yönetiyor. Bu sistem hem erkeklere hem de kadınlara çok büyük zarar veriyor. Çünkü hepimizin üzerine bir şeyler yapıştırıyorlar. 'Erkeksen evi geçindirmek zorundasın, kadınsan şu güzellik kriterlerine uymak zorundasın' diye. Hepimiz sistemin altında ezilen, çaresiz varlıklar gibi hissediyoruz. Engin de eril bir dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadın" dedi.