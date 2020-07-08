HaberlerGaleriEv almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Kamu bankaları öncülüğünde başatılan düşük faizli konut kredisine özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu konuda araştırma yapıyor. Peki, ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:48Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor.
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
SATIŞLAR HIZLANDI Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.
Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?
SADECE KREDİYLE BİTMİYOR Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.