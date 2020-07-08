Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri?

SADECE KREDİYLE BİTMİYOR

Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.