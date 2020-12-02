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Haberler Galeri Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 13:24 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 13:24
Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirası ödememek için bakın ne yaptılar?

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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