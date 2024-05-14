Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan reçel sofralarda mutlaka bulunur. Evde doğal reçel yapımı nasıl olur? Sorusunun yanıtını internette sıkça araştırılıyor. Sizler için reçel yapımını anlattık. Hemen hemen herkesin sevdiği reçel, farklı farklı meyvelerden yapılabilir. Kilosuna dikkat edenler ise şeker tüketmemek için şekersiz reçel yapımı nasıl olur? Sorusuna yanıt arıyor. İşte reçel tarifi… İsteğe göre elma, armut, çilek, vişne, kayısı, gül, şeftali, kayısı gibi sağlıklı birçok meyvenin reçelini yapabilirsiniz. Malzemeler: 2 kaşık pekmez Yapılışı: Ben ayva ile yaptım başka sert meyvelerle de yapabilirsiniz. Yumuşak meyveleri de daha farklı bir yöntemle yapıyoruz. 5 tatlı elmayı sert meyve sıkacağında sıkıyoruz. 200 ml tencereye döküyoruz, ayvaları soyup dilimleyip tencereye alıyoruz. Üzerine pekmez ve yarım limon suyunu ekliyoruz. Tüm ayva çekirdeklerini ve bir ayvanın kabuğunu da koyuyoruz. Bunları pişince çıkarılacak. Reçelin suyu koyulaşınca altını kapatıyoruz. Harlı ateşte 1 saat sürdü pişmesi. Diğer meyveler için elmanın kabuğunu koyabilirsiniz. Afiyet olsun