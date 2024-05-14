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Haberler Galeri Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Evde reçel nasıl yapılır? sorusunun yanıtı kahvaltı severler tarafından araştırılıyor. Vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan reçelin yapımı oldukça kolay. İşte evde doğal şekersiz reçel tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:31

Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan reçel sofralarda mutlaka bulunur. Evde doğal reçel yapımı nasıl olur? Sorusunun yanıtını internette sıkça araştırılıyor. Sizler için reçel yapımını anlattık.

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Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Hemen hemen herkesin sevdiği reçel, farklı farklı meyvelerden yapılabilir. Kilosuna dikkat edenler ise şeker tüketmemek için şekersiz reçel yapımı nasıl olur? Sorusuna yanıt arıyor. İşte reçel tarifi…

Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

İsteğe göre elma, armut, çilek, vişne, kayısı, gül, şeftali, kayısı gibi sağlıklı birçok meyvenin reçelini yapabilirsiniz.

Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

Malzemeler:

1 kg sert meyve
1 su bardağı 200 ml elma suyu

Evde en kolay reçel nasıl yapılır? İşte şekersiz reçel yapımı

2 kaşık pekmez
Yarım limon suyu (ya da 3-4 tane limon tuzu)

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