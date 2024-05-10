Evde en kolay yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın sırrı

ADIMLAR

Sütü Isıtın: Sütünüzü tencerenize dökün ve orta ateşte ısınmaya bırakın. Sütü yaklaşık olarak 82-85°C sıcaklığına kadar ısıtın. Bu, sütün kaynama noktasının hemen altındaki sıcaklıktır.

Sütü Soğutun: Sütü ısıttıktan sonra ocağı kapatın ve sütü oda sıcaklığına (yaklaşık 43-46°C) soğuması için bırakın. Sütün sıcaklığı çok önemlidir, çünkü mayalar bu sıcaklık aralığında en iyi şekilde çalışır.

Yoğurt Mayasını Ekleyin: Süt oda sıcaklığına geldiğinde, 2 yemek kaşığı taze ve canlı yoğurt mayasını sütün içine ekleyin. Mayayı sütün üzerine serpmek veya karıştırmak yeterlidir. Mayayı homojen bir şekilde dağıtın.

Mayalama Kabını Hazırlayın: Yoğurdu mayalayacağınız kap veya kavanozu hazırlayın. Kapaklı bir kavanoz veya kap kullanabilirsiniz. Kapağı kapatmak, dış mikropların içeri girmesini engeller.

Mayalama Sürecini Başlatın: Mayalama kabını süt ve maya karışımıyla doldurun. Kapağını kapatın ve mayalama kabını sıcak bir yere (örneğin, ısıtılmış bir fırın veya yoğurt makinesi) yerleştirin. Mayalama süresi genellikle 6-8 saat arasında değişir. Süreyi uzattıkça yoğurt daha ekşi olur.

Yoğurdu Soğutun: Mayalama süresi sona erdiğinde yoğurt kaba sıkılaşacak ve kalınlaşacaktır. Yoğurdu buzdolabına koyarak soğutun. Soğuduktan sonra yoğurdu istediğiniz gibi servis edebilir veya saklayabilirsiniz.

Evde yoğurt yaparken temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, mayalanma sıcaklığını doğru ayarlamak da başarılı bir sonuç için kritiktir. Taze yoğurt mayası kullanmak ve sütün kalitesine özen göstermek de yoğurt yapımında önemli faktörlerdir.