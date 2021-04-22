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Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?
Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?
Güllaç nasıl yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan bugün idrak edilmeye başlandı. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan güllaç tatlısı için araştırmalar başladı. İftar sofralarını süsleyen, lezzeti ile kendine hayran bırakan güllaç tatlısı yapımını sizler için derledik. Peki, en güzel güllaç nasıl yapılır? Evde güllaç yapıı için malzemeler neler? İşte en güzel ve lezzetli güllaç tarifi...
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:31
Güllaç nasıl yapılır? Lezzeti, iftar sonrası midenizi yormayacak hafifliği ile dikkat çeken Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı güllaç için vatandaşlar araştırmalara başladı. İftar sofralarına renk katan güllaç bu yıl da sofraları süslemeye devam edecek. Evde yapabileceğiniz en güzel güllaç tarifini sizler için derledik. Peki, evde güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapıı için malzemeler neler? İşte en güzel ve lezzetli güllaç tarifi...
GÜLLAÇ MALZEMELERİ
12 yaprak güllaç
İki buçuk litre süt
İki buçuk su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 çay bardağı gülsuyu
2 su bardağı dövülmüş ceviz
SÜSLEMEK İÇİN:
Toz antep fıstığı
Kiraz şekerlemesi
Bu tarif 12 kişiliktir.
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Güllaç için önce; süt, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede kaynatın. Daha sonra büyükçe bir tepsiye boşaltın. Gülsuyu ilave edip karıştırın.
Güllaç yapraklarının yarısını tek tek süte batırın ve ayrı bir tepsiye üst üste yayın. Ortasına ceviz serpin. Kalan güllaçları da aynı şekilde süte batırıp, cevizin üzerine üst üste yerleştirin.