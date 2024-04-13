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Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

Evde gümüş nasıl parlatılır? Gümüş takılar veya gümüş eşyalar zamanla oksitlenerek kararır. Ancak doğru bakım ile kararan gümüşlerinizi eski haline geri getirebilirsiniz. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 12:58

Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

Aksesuar ve dekorasyonda sıkça kullanılan gümüş, zaman içesinde kararır. İşte evde en kolay gümüş parlatma yöntemi...

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Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

GÜMÜŞ NASIL PARLATILIR?

Sirke:

Parlatmak istediğiniz gümüşün boyutuna göre bir miktar suya iki kaşık sirke koyun ve kaynatın. Kaynayan bu suya iki kaşık karbonat da ekleyebilirsiniz. Gümüşlerinizi bu suya batırıp en az yarım saat beklediğinizde ne kadar parladığını göreceksiniz.

Karbonat:

Gümüşleriniz karbonatla ovalayarak parlatabilirsiniz. Karbonatı az bir miktar suyla karıştırıp yumuşak bir bezle gümüşleri ovun. Ardından durulayarak kurulayın.

Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

Tuz ve limon:

Her zaman elimizin altında olan iki malzeme. Ilık su dolu bir kabın içerisine bir limon sıkın ve bir kaşık tuz ilave edin. Gümüşlerinizi bu karışımın içinde yeterli geldiği kadar bekletin. Büyük Gümüş eşyalar kabın içine sığmayacağı için bu karışımı bez yardımıyla da uygulayabilirsiniz.

Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

Diş macunu

Yine yumuşak bir beze diş macunu sıkarak gümüşlerinizin her tarafına sürün ve ılık su dolu bir kapta yarım saat kadar bekletin. Ardından durulayarak kurulayın.

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