Evde gümüş nasıl parlatılır?  İşte en kolay parlatma işlemi

Tuz ve limon:

Her zaman elimizin altında olan iki malzeme. Ilık su dolu bir kabın içerisine bir limon sıkın ve bir kaşık tuz ilave edin. Gümüşlerinizi bu karışımın içinde yeterli geldiği kadar bekletin. Büyük Gümüş eşyalar kabın içine sığmayacağı için bu karışımı bez yardımıyla da uygulayabilirsiniz.