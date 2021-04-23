Evde içli köfte nasıl yapılır? İşte içli köfte tarifi...

Eskilerden günümüzde kadar ulaşan içli köfte oldukça sevilen bir yemektir. Yapılışı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar lezzetlidir. İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte için gereken malzemeler neler? Soruşları çok fazla araştırılırken güzel bir tarif paylaştık.