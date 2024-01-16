Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

KEMİK SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kemik suyu günün her saatinde içilebilir. Eğer yaşa bağlı kemik erimesi veya eklem ağrıları yaşıyorsanız gün aşırı 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.

Kemik suyu gelişim çağındaki çocuklara da haftada 2 kez içirilebilir. Kemik suyu, büyümeyi destekleyici, vücudun gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve amino asitleri içermektedir. İştah açıcı bir özelliği de vardır. Bu yüzden iştahsız çocukların da tüketmesi faydalı olabilmektedir.

Kas sistemi zayıf olan kişilerin gün aşırı kemik suyu tüketmeleri faydalı olacaktır. Bağışıklığınız zayıf düştüyse ve sık hastalanıyorsanız, özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için günde 1 çay bardağı ilikli kemik suyu tüketmeniz tavsiye edilir.

KEMİK SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Kemik suyu kolesterolü yükseltir mi? veya kemik suyu tansiyonu yükseltir mi? soruları en çok merak edilen konulardandır. Kemik suyu bol miktarda kolesterol içeren bir besindir. Bu yüzden kolesterolü yüksek kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Aşırı tüketildiğinde, içerisindeki yağ oranı sebebiyle kalp ve damar tıkanıklarına sebep olabilir. Kalp ve damar hastalıkları riski taşıyorsanız kontrollü tüketmeniz gerekir.