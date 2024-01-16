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Haberler Galeri Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

Uzmanlar tarafından oldukça önerilen, bağışıklık sistemini güçlendiren, doğal kolajen olarak bilinen ilikli kemik suyu evde nasıl hazırlanır? Ev yapımı ilikli kemik suyu nasıl saklanır, muhafaza edilir? Kemik suyunun faydaları nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz ilikli kemik suyu tarifi ve kemik suyunun faydaları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:21

Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

Kemik suyunun uzun süre ve düşük ısılarda pişirilmesi gerekmektedir. Kemik suyu yaklaşık 15 saat kadar kaynatılır. Bu kadar uzun süre pişirilmesi sonucunda kemikteki vitamin ve minarelerin tümü suya geçer ve kolajen, prolin, glutamin gibi vücut için oldukça değerli amino asitler ortaya çıkmış olur. Kalsiyum, potasyum, fosfor ve magnezyum içeren kemik suyu, hiç karbonhidrat içermediği için de sıklıkla tercih edilmektedir. Yalnızca hasta olduğunuz zamanlarda değil hastalıklardan korunmak için de kemik suyu tüketebilirsiniz. Hem gelişim çağındaki çocukların hem de kemik erimesi gibi sorunlar yaşayan kişilerin haftada 2 kez ilikli kemik suyu tüketmesi tavsiye edilmektedir.

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Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kemik suyu protein açısından zengindir. Protein değerleriniz düşükse haftada 2 kez ilikli kemik suyu tüketmeniz değerlerinizin normale ulaşmasını sağlayacaktır.
Kemik suyunun içerdiği jelatin, eklem yapısındaki kolajenin yapı taşı olarak kabul edilir. Bu yüzden eklem koruyu bir özelliği vardır.
Hamilelerin tüketmesi tavsiye edilir. Hamilelik sürecinde görülen bel ve sırt ağrılarını önlemesini sağlar.
Herhangi bir ameliyat geçirdiğiniz zaman iyileşme sürecini kemik suyu tüketerek hızlandırabilirsiniz. Peki, kemik suyu kırığa iyi gelir mi? Kemikleri kuvvetlendirici içeriği ile kırıkların daha kolay iyileşmesini ve kaynamasını sağlar.
Kemik suyunun cilde faydaları da saymakla bitmiyor. Kemik suyu cilt için tam bir gençlik kaynağıdır. İçerdiği kolajen, yaşlanma belirtileri ve kırışıklar ile savaşır. Yaş ilerledikçe kolajen yapısı kırılır ve dışarıdan desteklenme ile tekrar toparlanabilir. Kolajen, cildin yenilenmesini sağlayan en temel maddelerden biridir ve ilikli kemik suyu kolajen deposudur. Ayrıca kolajen, saç ve tırnakları da güçlendirmektedir.
Kemik suyunun bebeklere faydaları konusu en çok merak edilenler arasındadır. Bebeklerinize 6. Aydan itibaren büyüme hormonlarını desteklemek amacıyla ilikli kemik suyu ile hazırladığınız çorbaları verebilirsiniz. Ayrıca kemik suyu bebeklerde bağışıklığın da güçlenmesini sağlamaktadır.

Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

KEMİK SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kemik suyu günün her saatinde içilebilir. Eğer yaşa bağlı kemik erimesi veya eklem ağrıları yaşıyorsanız gün aşırı 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.

Kemik suyu gelişim çağındaki çocuklara da haftada 2 kez içirilebilir. Kemik suyu, büyümeyi destekleyici, vücudun gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve amino asitleri içermektedir. İştah açıcı bir özelliği de vardır. Bu yüzden iştahsız çocukların da tüketmesi faydalı olabilmektedir.

Kas sistemi zayıf olan kişilerin gün aşırı kemik suyu tüketmeleri faydalı olacaktır. Bağışıklığınız zayıf düştüyse ve sık hastalanıyorsanız, özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için günde 1 çay bardağı ilikli kemik suyu tüketmeniz tavsiye edilir.

KEMİK SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Kemik suyu kolesterolü yükseltir mi? veya kemik suyu tansiyonu yükseltir mi? soruları en çok merak edilen konulardandır. Kemik suyu bol miktarda kolesterol içeren bir besindir. Bu yüzden kolesterolü yüksek kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Aşırı tüketildiğinde, içerisindeki yağ oranı sebebiyle kalp ve damar tıkanıklarına sebep olabilir. Kalp ve damar hastalıkları riski taşıyorsanız kontrollü tüketmeniz gerekir.

Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

Kalori miktarı fazladır. Zayıflama sürecindeyseniz veya zayıflamak istiyorsanız günlük olarak aldığınız kalori miktarına dikkat etmeniz gerekir. Kemik suyu içtiğiniz zaman günün geri kalanında yediğiniz yiyeceklerin kalori miktarına dikkat etmeniz önemlidir.

Hiçbir hastalığınız yoksa dahi, günde 1 çay bardağından fazla kemik suyu tüketmek kolesterol seviyelerinizde yükselmeye sebep olacaktır. Tükettiğiniz miktarlara dikkat ettikçe ilikli kemik suyunun bir zararı yoktur.

KEMİK SUYU NE KADAR SÜRE DAYANIR?

İlikli kemik suyunun muhafaza edilebildiği süre, bu sıvı gıdanın nerede saklandığına göre değişiklik gösterebilir. Buzdolabının alt kısmında saklanan kemik suyunun bir hafta içerisinde tüketilmesi mümkündür. Yine buzdolabının raflarında cam kavanozlar içerisinde muhafaza edilen kemik suyu, kapağı açılmadığı takdirde 30 gün boyunca bozulmaz. Buzlukta saklanan ilikli kemik suyunun ise yaklaşık olarak 3-6 ay boyunca muhafaza edilebildiği bilinir. Bununla birlikte derin dondurucuya konulan ilikli kemik suyunun 3 ay boyunca bozulmadığı söylenebilir. Ancak ilikli kemik suyu, buzluktan çıkarılıp çözünmesi beklenerek kullanıldığı takdirde yeniden buzluğa ya da derin dondurucuya konulmamalıdır.

ET SUYU NASIL VE NEREDE SAKLANIR?

Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen et suyu, hazırlanma aşamaları bakımından ilikli kemik suyundan farklıdır. Bu sıvı gıdanın ilikli kemiğe ihtiyaç duyulmadan yalnızca etlerin kaynatılmasıyla elde edilmesi mümkündür. Dolayısıyla farklı tariflere eklenebilen doğal et suyunun nasıl saklanması gerektiği sıklıkla araştırılır. Et suyunun –18 ile –21 derece arasında buzluklarda veya derin dondurucuda saklanması mümkündür. Bu gıdanın muhafaza edilmesi için buz kalıplarına dökülerek saklanması önerilir.

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