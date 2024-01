Evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İşte ilikli kemik suyunun püf noktaları...

Kalori miktarı fazladır. Zayıflama sürecindeyseniz veya zayıflamak istiyorsanız günlük olarak aldığınız kalori miktarına dikkat etmeniz gerekir. Kemik suyu içtiğiniz zaman günün geri kalanında yediğiniz yiyeceklerin kalori miktarına dikkat etmeniz önemlidir.

Hiçbir hastalığınız yoksa dahi, günde 1 çay bardağından fazla kemik suyu tüketmek kolesterol seviyelerinizde yükselmeye sebep olacaktır. Tükettiğiniz miktarlara dikkat ettikçe ilikli kemik suyunun bir zararı yoktur.

KEMİK SUYU NE KADAR SÜRE DAYANIR?

İlikli kemik suyunun muhafaza edilebildiği süre, bu sıvı gıdanın nerede saklandığına göre değişiklik gösterebilir. Buzdolabının alt kısmında saklanan kemik suyunun bir hafta içerisinde tüketilmesi mümkündür. Yine buzdolabının raflarında cam kavanozlar içerisinde muhafaza edilen kemik suyu, kapağı açılmadığı takdirde 30 gün boyunca bozulmaz. Buzlukta saklanan ilikli kemik suyunun ise yaklaşık olarak 3-6 ay boyunca muhafaza edilebildiği bilinir. Bununla birlikte derin dondurucuya konulan ilikli kemik suyunun 3 ay boyunca bozulmadığı söylenebilir. Ancak ilikli kemik suyu, buzluktan çıkarılıp çözünmesi beklenerek kullanıldığı takdirde yeniden buzluğa ya da derin dondurucuya konulmamalıdır.

ET SUYU NASIL VE NEREDE SAKLANIR?

Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen et suyu, hazırlanma aşamaları bakımından ilikli kemik suyundan farklıdır. Bu sıvı gıdanın ilikli kemiğe ihtiyaç duyulmadan yalnızca etlerin kaynatılmasıyla elde edilmesi mümkündür. Dolayısıyla farklı tariflere eklenebilen doğal et suyunun nasıl saklanması gerektiği sıklıkla araştırılır. Et suyunun –18 ile –21 derece arasında buzluklarda veya derin dondurucuda saklanması mümkündür. Bu gıdanın muhafaza edilmesi için buz kalıplarına dökülerek saklanması önerilir.