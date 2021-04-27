Evde kazandibi tarifi! Kazandibi tatlısı nasıl yapılır?

Kazandibi Saray ve halk mutfağının tavuk göğsünden ortaya çıkardığı kardeş tatlıdır. Burada bir noktaya değinmekte fayda vardır: Saray mutfağı sadece yemek yapmakla değil, aynı zamanda çok sistemli çalışan, ufku geniş ve yaratıcılık yönü çok güçlü bir mutfak olmasıyla ünlüdür.