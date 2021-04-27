Evde kazandibi tarifi! Kazandibi tatlısı nasıl yapılır?

Eskilerden günümüze kadar ulaşan kazandibinin kolay hazırlanan tarifini haberimizde derledik. Kazandibi tatlısını misafirlerinize sunabilirsiniz.
Kazandibi Saray ve halk mutfağının tavuk göğsünden ortaya çıkardığı kardeş tatlıdır. Burada bir noktaya değinmekte fayda vardır: Saray mutfağı sadece yemek yapmakla değil, aynı zamanda çok sistemli çalışan, ufku geniş ve yaratıcılık yönü çok güçlü bir mutfak olmasıyla ünlüdür.
Keza Saray mutfağında sürekli ustalar yetiştirilmiş, onlara ne yapabildiklerini göstermek adına fırsatlar tanınmıştır. Bu tatlı da Saray mutfağındaki maharetli ellerin yaratıcılık gücünün çok ufak bir göstergesidir.
Tavukgöğsü piştikten sonra tepsinin içine şeker serpilir, üzerine sıcakken tatlı düzgünce yayılır, sonra köz ateşte altındaki şeker yakılır. Şekerin yakılmasından dolayı bu tatlı kazandibi olarak adlandırılmıştır. Özellikle 19.yüzyılda yaz ve Ramazan sofralarını süsleyen tatlı olarak kendini gösterir.