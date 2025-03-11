Evde lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası yapmak bu kadar kolaymış! İşte en kolay çorba yapma tarifi

Bir diğer püf noktası, soğan ve havuç gibi sebzelerin doğru şekilde kavrulmasıdır. Çorbanın lezzetini artırmak için sebzeler, tereyağı veya sıvı yağda bir süre kavrulmalıdır.Bu, çorbaya derinlik katacak ve tatların daha belirgin hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca, mercimek çorbası pişerken su yerine tavuk ya da et suyu kullanmak, çorbanın lezzetini bir kat daha artıracaktır.Çorbanın kıvamı, kullanılan su oranı ile doğru orantılıdır. Çorbanın yoğunluğunu seviyorsanız, suyu biraz daha az eklemeyi tercih edebilirsiniz.