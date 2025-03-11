Evde lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası yapmak bu kadar kolaymış! İşte en kolay çorba yapma tarifi
Mercimek çorbası Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle soğuk günlerde sofralarda yerini alan bu çorba, hem pratik hem de besleyici olmasıyla dikkat çekiyor. Peki, lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte en pratik lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...
HABER MERKEZİ
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Evde lokanta usulü mercimek çorbası yapmanın bazı püf noktaları var. Geleneksel tarifin ve dikkat edilmesi gereken noktaların, evde tıpkı lokantada olduğu gibi bir çorba elde etmenize yardımcı olacak. İşte evde lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...
Lokanta usulü mercimek çorbasının sırrı, kullanılan mercimek türü ve malzemelerin taze olmasında yatar. Genellikle kırmızı mercimek tercih edilir çünkü bu mercimek, çorbanın daha pürüzsüz ve yoğun olmasını sağlar.
Evde bu lezzeti yakalayabilmek için, mercimekleri yıkadıktan sonra bir süre suda bekletmek, daha kremamsı bir kıvam elde etmenizi sağlar. Bu basit işlem, mercimeklerin hızla pişmesini ve daha homojen bir çorba kıvamı tutturmanızı sağlar.
Bir diğer püf noktası, soğan ve havuç gibi sebzelerin doğru şekilde kavrulmasıdır. Çorbanın lezzetini artırmak için sebzeler, tereyağı veya sıvı yağda bir süre kavrulmalıdır.Bu, çorbaya derinlik katacak ve tatların daha belirgin hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca, mercimek çorbası pişerken su yerine tavuk ya da et suyu kullanmak, çorbanın lezzetini bir kat daha artıracaktır.Çorbanın kıvamı, kullanılan su oranı ile doğru orantılıdır. Çorbanın yoğunluğunu seviyorsanız, suyu biraz daha az eklemeyi tercih edebilirsiniz.
Kaynadıktan sonra çorbanın kıvamını kontrol edip, gerekirse bir miktar sıcak su ekleyerek istediğiniz yoğunluğu ayarlayabilirsiniz.Mercimekler piştikten sonra bir el blendırı ile çorbanın pürüzsüz hale getirilmesi, lokantadaki gibi kremamsı bir dokunun elde edilmesini sağlar. Çorbanın üzerine bir parça limon suyu sıkmak, hem lezzetini artırır hem de çorbanın daha ferah bir hale gelmesini sağlar.
Lokanta usulü mercimek çorbası, her tabakta mükemmel bir uyumla sunulmalıdır.