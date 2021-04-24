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Evde Ramazan pidesi tarifi! Yumurtalı Ramazan pidesi nasıl yapılır... İşte tarifi

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı. Koronavirüs salgını sonrası evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde evde yapılan ekmek ve pideler ilgi görüyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için en güzel pide tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi nedir? İşte evde pide yapılışı...

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





