Evde taş gibi yoğurt hazırlayın! İşte yoğurt hazırlanmanın sırları..

ADIMLAR

Sütü Isıtın: Sütünüzü tencerenize dökün ve orta ateşte ısınmaya bırakın. Sütü yaklaşık olarak 82-85°C sıcaklığına kadar ısıtın. Bu, sütün kaynama noktasının hemen altındaki sıcaklıktır.

Sütü Soğutun: Sütü ısıttıktan sonra ocağı kapatın ve sütü oda sıcaklığına (yaklaşık 43-46°C) soğuması için bırakın. Sütün sıcaklığı çok önemlidir, çünkü mayalar bu sıcaklık aralığında en iyi şekilde çalışır.

Yoğurt Mayasını Ekleyin: Süt oda sıcaklığına geldiğinde, 2 yemek kaşığı taze ve canlı yoğurt mayasını sütün içine ekleyin. Mayayı sütün üzerine serpmek veya karıştırmak yeterlidir. Mayayı homojen bir şekilde dağıtın.

Mayalama Kabını Hazırlayın: Yoğurdu mayalayacağınız kap veya kavanozu hazırlayın. Kapaklı bir kavanoz veya kap kullanabilirsiniz. Kapağı kapatmak, dış mikropların içeri girmesini engeller.