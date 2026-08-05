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Evde taş gibi yoğurt hazırlayın! İşte yoğurt hazırlanmanın sırları..
Evde taş gibi yoğurt mayalamak isteyenler toplanın. Pratik yoğurt yapım tarifini sizlerle paylaşacağız. Probiyotik deposu, sağlıklı ve katkısız ev yoğurdu yapmanın tüm püf noktaları belli oldu. Yoğurdum neden sulanıyor, sütün mayalama sıcaklığı kaç derece olmalı diye merak edenler için de dev rehber hazırladık. İşte asla ekşimeyen evde yoğurt mayalama tarifi ve altın kuralları...
HABER MERKEZİ
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Besin değeri oldukça yüksek olan yoğurdunuzu evde yapanların ortak sorunu genellikle tutmaması. Yoğurdun iyi tutmaması, yoğurt yapımında bazı hatalar veya olumsuz koşullar nedeniyle olabilir. Mayalanma süresi, sütün sıcaklığı, sıcaklık problemleri gibi pek çok nedene bağlı olarak mayası tutmayabilir. Bu gibi durumlarda yoğurdunuzu çöpe atmanıza gerek yok. İşte yoğurdun iyi tutmaması durumunda yapabileceğiniz o yöntem…
Yoğurt yaparken mayanın tutmaması, genellikle bazı hatalar veya olumsuz koşullar nedeniyle oluşur. Mayası tutmayan yoğurt sorununu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Fırınınızı 75 dereceye ayarlayıp yoğurdunuzu mayaladığınız tencerenizi 45 dakika bekletin. Sürenin sonunda tencerenizi fırından çıkarın. Bu işlemden sonra yoğurdunuzun mayalandığını göreceksiniz.
YOĞURT NASIL MAYALANIR?
Yoğurt yapmak oldukça basit bir işlemdir ve temel olarak sütün mayalanmasıyla gerçekleşir. İşte evde yoğurt yapmanın temel adımları:
MALZEMELER:
1 litre taze süt (tercihen tam yağlı süt)
2 yemek kaşığı yoğurt mayası (taze ve canlı yoğurt mayası kullanmalısınız)
Bir tencere
Bir kapaklı bir kavanoz veya tencere (yoğurdu mayalayacağınız kap)
ADIMLAR
Sütü Isıtın: Sütünüzü tencerenize dökün ve orta ateşte ısınmaya bırakın. Sütü yaklaşık olarak 82-85°C sıcaklığına kadar ısıtın. Bu, sütün kaynama noktasının hemen altındaki sıcaklıktır.
Sütü Soğutun: Sütü ısıttıktan sonra ocağı kapatın ve sütü oda sıcaklığına (yaklaşık 43-46°C) soğuması için bırakın. Sütün sıcaklığı çok önemlidir, çünkü mayalar bu sıcaklık aralığında en iyi şekilde çalışır.
Yoğurt Mayasını Ekleyin: Süt oda sıcaklığına geldiğinde, 2 yemek kaşığı taze ve canlı yoğurt mayasını sütün içine ekleyin. Mayayı sütün üzerine serpmek veya karıştırmak yeterlidir. Mayayı homojen bir şekilde dağıtın.
Mayalama Kabını Hazırlayın: Yoğurdu mayalayacağınız kap veya kavanozu hazırlayın. Kapaklı bir kavanoz veya kap kullanabilirsiniz. Kapağı kapatmak, dış mikropların içeri girmesini engeller.
Mayalama Sürecini Başlatın: Mayalama kabını süt ve maya karışımıyla doldurun. Kapağını kapatın ve mayalama kabını sıcak bir yere (örneğin, ısıtılmış bir fırın veya yoğurt makinesi) yerleştirin. Mayalama süresi genellikle 6-8 saat arasında değişir. Süreyi uzattıkça yoğurt daha ekşi olur.
Yoğurdu Soğutun: Mayalama süresi sona erdiğinde yoğurt kaba sıkılaşacak ve kalınlaşacaktır. Yoğurdu buzdolabına koyarak soğutun. Soğuduktan sonra yoğurdu istediğiniz gibi servis edebilir veya saklayabilirsiniz.
Evde yoğurt yaparken temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, mayalanma sıcaklığını doğru ayarlamak da başarılı bir sonuç için kritiktir. Taze yoğurt mayası kullanmak ve sütün kalitesine özen göstermek de yoğurt yapımında önemli faktörlerdir.
İŞTE TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI...
Sütü iyi kaynatmak; kısa süreli kaynatmamak gerekiyor Sütü iyi karıştırmak gerekli; mayanın sütün etrafına iyice gelmesi için iyice karıştırmak gerekiyor Sütün içindeki buharın çıkmasını sağlamak; bunun için sütün ağzını kapatmamak gerekli
Yoğurdun sulanmaması için yoğurdun mayası süte katılırken, mayaya yar çay kaşığı tuzu eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlayacaktır Yoğurt yapılan kap iyi bir şekilde sarılmalı, sarılmaz ise yoğurt sıvılaşır
Eğer bunları yaparsanız ve hava alacak şekilde de mayalarsanız yoğurdunuz taş gibi kalıp şeklini alır.