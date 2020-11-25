Evde yapmaya başladı şimdi Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor

Atiye Laçin'in ev ekonomisine katkı sağlamak için 80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği sonucunda bugün 1500 metrekaresi kapalı; toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam ediyor. Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada dünya standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi tatlısı başta olmak üzere, anneannesinden öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor; yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.