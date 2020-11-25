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Evde yapmaya başladı şimdi Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Evde yapmaya başladı şimdi Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Çanakkale'nin dünyanın en büyük Mevlevihane'sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye başladı. Laçin'in ev ekonomisine katkıda bulunmak için küçük bir atölyede başladığı üretim, başarı dolu bir girişimcilik hikayesine dönüştü.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:15
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:18
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın girişimci Atiye Laçin'in başarı hikayesi, 2004 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başladı. Eşinin tayininin çıktığı Gelibolu'daki dünyanın en büyük Mevlevihane'sinden etkilenen Atiye Laçin, 'Mevlevilikte; az yemek nefis terbiyesidir' felsefesinden yola çıkarak unsuz, yağsız, şekersiz, glütensiz, vegan Mevlevi tatlısını geleneksel yönteme sadık kalarak üretmeye başladı.
Atiye Laçin'in ev ekonomisine katkı sağlamak için 80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği sonucunda bugün 1500 metrekaresi kapalı; toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam ediyor. Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada dünya standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi tatlısı başta olmak üzere, anneannesinden öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor; yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.
Özellikle, unutulmaya yüz tutmuş Mevlevi ve Murabba tatlılarını yurtdışında katıldığı fuarlarda tanıttıktan sonra başta dünyada çikolatanı merkezi olarak tanınan İsviçre'nin yanı sıra birçok ülkeye ihracat yapan Laçin, aynı zamanda işletmesinde kadınlara da istihdam sağlıyor.
'MUTFAK EDEP YERİDİR, NEFSİN TERBİYE EDİLDİĞİ YERDİR'
İş insanı Atiye Laçin Mevlevi tatlısının içinde bulunan ürünlerin dinginlik ve zindelik verdiğini belirterek, "Girişimcilik hikayemizin başlangıç noktası Gelibolu Mevlevihane'siydi. Mevlevihanelerde birçok öğretinin öğretildiği bölümler vardı. En önemlisi de mutfağıydı.
Mutfak edep yeridir ve nefsin terbiye edildiği yerdir. Mevlevilikte de az yemek nefis terbiyesidir; özellikle Mevlevi tatlısı da bu öğretiyi içinde barındıran bir tatlıdır. Çünkü içinde kıymetli ürünlerin bulunması vücuda dinginlik ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür. Yıllardır doğal ve sağlıklı ürün üretmek için mücadele ettik ve başardık" dedi.