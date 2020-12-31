Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

ISPANAK PÜRELİ KİŞ

MALZEMELER

1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz

150 gram gravyer peyniri

Kiş için:

2 su bardağı un

150 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.

Kiş için: Un ve tereyağını bir kapta yoğurun. su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.

PÜF NOKTASI

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat ve 1 çorba kaşığı krema da püreye çok yakışacaktır.