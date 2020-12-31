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Haberler Galeri Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

Koronavirüs salgını ile geçen zor bir yıl olan 2020'nin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Pandemi nedeniyle bu sene kutlamalar kalabalıklar içinde değilde evlerde aileler ile yapılacak. Yeni yıla girerken leziz bir sofra hazırlamak isteyenler yılbaşı menüsü tariflerini araştırıyor. İşte, en güzel yılbaşı menüsü tarifleri…

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:45
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

Yeni yıla girmemize saatler kala yılbaşı menüleri de araştırılıyor. Güzel, lezzetli bir sofra hazırlamak isteyenler tarifleri inceliyor. İşte evde yılbaşı menüzü tarifleri...

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Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

ISPANAK PÜRELİ KİŞ

MALZEMELER

1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz

150 gram gravyer peyniri

Kiş için:

2 su bardağı un

150 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.
Kiş için: Un ve tereyağını bir kapta yoğurun. su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.

PÜF NOKTASI

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat ve 1 çorba kaşığı krema da püreye çok yakışacaktır.

Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!
Evde yılbaşı menüsü! En lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri!

SUSAMLI PATATES

MALZEMELER

5 adet patates

1 diş sarmısak

1'er çorba kaşığı hardal ve bal

1 tatlı kaşığı tuz, susam

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın. dilediğiniz şekilde dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Sarmısak, hardal, bal ve tuzu karıştırın. Patateslerin üzerine sosu gezdirin. Bolca susam serpin. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında, üzeri kızarana dek tutun.

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