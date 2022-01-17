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Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

ABD'de yaşayan Adam Koekkoek isimli bir ahşap ustası evinin garajında öyle bir şeye imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. İlk olarak evinin garajını imalathaneye çeviren usta 800 saatte, yani yaklaşık olarak 30 küsür günde eserini tamamladı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





