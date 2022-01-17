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Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor
Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor
ABD'de yaşayan Adam Koekkoek isimli bir ahşap ustası evinin garajında öyle bir şeye imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. İlk olarak evinin garajını imalathaneye çeviren usta 800 saatte, yani yaklaşık olarak 30 küsür günde eserini tamamladı.
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:50
ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan ahşap ustası Adam Koekkoek, evinin garajında kano yaptı. 800 saatte, yaklaşık olarak 30 küsür günde tamamlanan kanonun son hali görenleri büyüledi.
Ahşap ustası kanoyu sedir ağacından hazırladı.
İşte kanonun adım adım yapım aşamaları..