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Haberler Galeri Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

ABD'de yaşayan Adam Koekkoek isimli bir ahşap ustası evinin garajında öyle bir şeye imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. İlk olarak evinin garajını imalathaneye çeviren usta 800 saatte, yani yaklaşık olarak 30 küsür günde eserini tamamladı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:50
Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan ahşap ustası Adam Koekkoek, evinin garajında kano yaptı. 800 saatte, yaklaşık olarak 30 küsür günde tamamlanan kanonun son hali görenleri büyüledi.

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Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

Ahşap ustası kanoyu sedir ağacından hazırladı.

Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor

İşte kanonun adım adım yapım aşamaları..

Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor
Evinin garajında 800 saatte yaptı! Görenler hayran kalıyor
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