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Ezel dizisi gerçek oldu! Ömer olan ismini Ezel Bayraktar yaptı! Gerçekler Müge ANLI'da ortaya çıktı!
Ezel dizisi gerçek oldu! Ömer olan ismini Ezel Bayraktar yaptı! Gerçekler Müge ANLI'da ortaya çıktı!
Müge Anlı yayınında bugün 13 Aralık Salı günü son bölümde Ömer Can Aslanhan'ın ismini Ezel Bayraktar yaparak Kanser hastası yengesinin parasını çaldığı ve ortalardan kaybolduğu iddia edildi. Programa katılan sözde Ezel'in mahkeme kararı ile Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:40
Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:56
Müge Anlı ile Tatlısert'te bugün 13 Aralık 2023 Salı günü son bölümün canlı yayında yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti, Müge Anlı'nın kapısı çaldı.
Mehmet Bey, kardeşi Ömer'in 300 bin TL'lik birikimlerini çaldığını anlattı.
Kansere yakalandığını belirten genç kadın ise "Paralarımızı getir Ömer. Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Sağlığımı ve hayallerimi çaldı" diye konuştu.
300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan ise bugünkü canlı yayına katıldı.
Ömer Can Aslanhan'ın, 17 Ekim 2022'de mahkeme kararı ile Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı.