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Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Karan adında bir oğlu olan çiftin yeniden anne baba olacağı iddia edildi. Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar gündeme bomba gibi düştü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:35 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:49
Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Fahriye Evcen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

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Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan ve her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran Fahriye Evcen'in son paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

Evcen'in paylaştığı fotoğraflarından birinde elini karnına koyarak poz vermesi akıllara 'ikinci kez hamile mi?' sorularını getirdi.

Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı.

Fahriye Evcen hamile mi? O fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü!

Karan adını verdikleri bir çocuğu olan Evcen'in yeşillikler içinde verdiği bir pozda elini karnına koyması akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

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