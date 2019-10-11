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Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin şaşırtan meşhur olma hikayeleri...

Fahriye Evcen, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Birkaç ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in doğum kiloları sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yeni hali bazı hayranları tarafından,"Sen kilolarını verirsin, zaten her halinle güzelsin" şeklinde yorum alırken, bazıları ise "Kilolarından kurtulmak için bir şey yapmıyor musun?" diyerek eleştiride bulundu. Güzel oyuncunın son paylaştğı fotoğraflarda çok tartışılan kilolarından kurtulduğu görüldü. Oynadığı her rolü başarıyla üstlenen Fahriye Evcen'in ünlü olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin meşhur olma hikayesi...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





