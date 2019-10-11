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> Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin şaşırtan meşhur olma hikayeleri...
Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin şaşırtan meşhur olma hikayeleri...
Fahriye Evcen, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Birkaç ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in doğum kiloları sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yeni hali bazı hayranları tarafından,"Sen kilolarını verirsin, zaten her halinle güzelsin" şeklinde yorum alırken, bazıları ise "Kilolarından kurtulmak için bir şey yapmıyor musun?" diyerek eleştiride bulundu. Güzel oyuncunın son paylaştğı fotoğraflarda çok tartışılan kilolarından kurtulduğu görüldü. Oynadığı her rolü başarıyla üstlenen Fahriye Evcen'in ünlü olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin meşhur olma hikayesi...
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:30
Fahriye Evcen sosyal medyayı ikiye böldü. 4 ay önce oğlu Karan'ı dünyaya getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Peki Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin meşhur olma hikayeleri...
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.
Hande Soral
Hande Soral sıradan bir hayat yaşarken, Tolga Çevik'in "Arkadaşım Hoşgeldin" programına izleyici olarak gitmiş. İzleyiclerden birinin şans eseri seçilip sahneye çağırıldığı programda Soral kendini sahnede bulmuş ve üstelik birkaç dakikada inmesi gerekirken tam 45 dakika orada kalmış.
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.
Johnny Depp
Dünyanın en yakışıklı isimleri arasında yer alan Johnny Depp, aslında bir çekim için arkadaşına destek olmaya gitmiş.