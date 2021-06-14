Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde diziye veda eden Farah zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncu, köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada yaralanarak hastanelik oldu.