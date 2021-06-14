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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde diziye veda eden Farah zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncu, köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada yaralanarak hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:48
Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı.

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Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

HASTANEDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!

FOTOĞRAFININ ÜZERİNE NOT DÜŞTÜ

Hayranlarını çok korkutan ünlü isim, paylaşımına "Fotoğraf koyamadım eylülle boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" notunu düştü.

Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu!
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