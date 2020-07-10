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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Reynmen'in aşkı belgelendi. Gözlerden uzak ilişki yaşayan çift, baş başa yemek yerken yakalandı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 13:37 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 13:54
Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın aşkı belgelendi.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

ÖNLEM ALDILAR

Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! İşte o görüntüler!

Daha önce güzel oyuncu ile Aktaş, gittikleri parkta baş başa objektife yansımıştı. Badminton oynayarak eğlenceli vakit geçiren ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

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