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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya gelirse ne olur? sorusunun yanıtını arayan adam, iki hayvanı aynı teraryuma attı. Sonuç çoğu kişinin beklediğinin aksine gelişti. İşte fare ve çıyanın ölümüne kapışmasında kareler...
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:39
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Yer altı dünyasının en tehlikeli avcılarından çıyan ve en küçük memelilerden fare karşı karşıya geldi.
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Çoğunluk farenin çıyana av olacağını beklese de sonuç tam tersi oldu.
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Çıyan, farenin öğle yemeği oldu.
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı