Fark etmeden siz de yapıyorsunuz: İzmir'de yaşayanların 8 ortak alışkanlığı
Her şehrin kendine özgü alışkanlıkları var. Ege'nin incisi İzmir'de yaşayanlar da zamanla bazı davranışları fark etmeden benimseyebiliyor. İşte İzmir'de yaşayanların bile fark etmediği 8 ortak alışkanlık...
Yaşanılan şehir, zamanla günlük alışkanlıkları ve davranışları şekillendiriyor. İzmir'de yaşayanlar için normal hale gelen bazı davranışlar ise dışarıdan bakıldığında oldukça dikkat çekici olabiliyor. İşte İzmir'de yaşayanların fark etmeden edindiği 8 ortak alışkanlık...
İzmir'de yaşayanlar için son derece normal, özellikle Kordon hattında bu neredeyse bir alışkanlık sayılır.
2- "ACELEYE GEREK YOK" DÜŞÜNCESİYLE HAREKET ETMEK
Seferihisar'ın Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını alan ilçesi olduğunu düşünürsek, İzmir'in şehir temposunun birçok büyük kente göre daha sakin olduğunu anlayabiliriz.
3- HAFTA SONU KAÇAMAĞI REFLEKSİ GELİŞTİRMEK
İzmir, 'hafta sonu kaçamağı' yapabileceğiniz en uygun şehirlerden biri. İzmirliler için Urla, Seferihisar ya da Çeşme planları aniden yapılır.
4- DENİZ KENARINDA VAKİT GEÇİRMEYİ SIRADAN GÖRMEK
Birçok şehirde lüks olan şey, İzmir'de günlük bir rutindir.
5- AÇIK HAVADA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK
İzmirliler kafeler yerine sahil ve parkı tercih etmeye daha çok meyillidir.
6- DÜZENLİ OLARAK SAHİL YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK
Hava çok da kötü değilse dışarı çıkılır. Özellikle Kordon'da uzun uzun yürüyüş yapmayı seven birçok İzmirli var.
7- TRAFİĞİ "İDARE EDER" BULMAK
Her ne kadar son yıllarda bu durum biraz biraz değişmiş olsa da İzmir, hâlâ trafiği 'idare eder' olan şehirlerden biri. Özellikle diğer büyükşehirlere göre daha rahat nefes alınan bu kentte epey şikayet edilse de çoğu kişi trafiği 'kötünün iyisi' olarak görüyor.
8- ŞEHRİ BIRAKIP GİTMEK İSTEMEMEK
Eleştirilse bile İzmirliler için İzmir'den kopmak hiç kolay değildir. İzmir'in ruhu her şehirde bulunmaz ve özellikle yerel halk için kıymetlidir.