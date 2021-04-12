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Haberler Galeri Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı . 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Fatih Sultan Mehmet

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