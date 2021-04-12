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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı . 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:38
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı