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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi bilinenden çok farklı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı . 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





