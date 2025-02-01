Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi ortaya çıktı

Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının hiç bilinmeyen resimleri görenleri hayrete düşürdü. İranlı ressam 36 padişahın resimlerini yaptı ve o resimler bildiğimizden bir hayli farklı. İşte görenleri şaşkına çeviren Osmanlı padişahlarının o resimleri...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 01 Şubat 2025 16:08 Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





