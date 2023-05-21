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Haberler Galeri Fatih Sultan Mehmed'in portresi görenleri şaşırttı

Fatih Sultan Mehmed'in portresi görenleri şaşırttı

Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bu döneminde devletin başındaki padişahların bilinmeyen özellikleri ve bu padişahlarla ilgili bilgiler araştırılıp merak edildi. Osmanlı Tarihi'nin önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed ile ilgili ortaya çıkan bu gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Fatih Sultan Mehmed'in tarih kitaplarından bildiğimiz görüntülerini unutun. İşte Osmanlı padişahlarının gerçek resimleri ve padişahlar ile ilgili önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 12:22
Fatih Sultan Mehmed’in portresi görenleri şaşırttı

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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