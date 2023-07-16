Fatih Sultan Mehmet o gerçeği herkesten sır gibi sakladı!

600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı padişahlarını, tarih kitaplarından tanıdığımız kadarıyla biliriz. Fakat onların da özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa pek bilinmese de Osmanlı padişahlarının oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta. Özellikle Fatih Sultan Mehmet hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. İşte Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı o sır gibi gerçek...
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 10:11 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 10:13