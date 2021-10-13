Fatih Sultan Mehmet’in fermanı Balıkesir’e gelir mi?

Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet'e ait tuğralı eser olan fermanın satışı, Londra'da Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale adlı müzayede, 21 Ekim'de yapılması planlanıyordu. Türkiye'ye iadesi ya da müzayede yapılması halinde tarihi eserin her türlü şehrimize kazandırılması için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki istemek için çalışmalara başlandı. Aynı zamanda da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Bakanlık konuyu ivedilikle gündeme aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat olan fermanın ülkemizden kaçak yollarla yurtdışına çıkarılması söz konusu olması üzerine müzayedenin durdurularak fermanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde resmi girişimlere başlanıldı" dedi.