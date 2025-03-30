Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

Osmanlı Devleti'nin padişahlarının portreleri, tarih kitaplarında sıkça yer alır, ancak bu görseller genellikle hayal gücüne dayalıdır. Gerçek padişahların nasıl göründüğü ise çoğu zaman merak konusu olmuştur. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle yaptığı yoğun çalışmaların ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portrelerini 3 yıl süren bir süreçte tamamladı. İşte, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar Osmanlı padişahlarının gerçek görüntüleri ve şaşırtıcı detaylar...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 30 Mart 2025 11:42 Son Güncelleme : 30 Mart 2025 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





