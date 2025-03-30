Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Osmanlı Devleti'nin padişahlarının portreleri, tarih kitaplarında sıkça yer alır, ancak bu görseller genellikle hayal gücüne dayalıdır. Gerçek padişahların nasıl göründüğü ise çoğu zaman merak konusu olmuştur. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle yaptığı yoğun çalışmaların ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portrelerini 3 yıl süren bir süreçte tamamladı. İşte, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar Osmanlı padişahlarının gerçek görüntüleri ve şaşırtıcı detaylar...
HABER MERKEZİ
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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle yaptığı titiz araştırmalar ve kaynaklar üzerinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının gerçek yüzlerini üç yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkardı. Hemma-Tirad'ın eserleri, Osmanlı padişahlarının gerçek görünümleriyle ilgili uzun yıllardır merak edilen soruları yanıtlıyor ve tarihi figürlerin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor. İşte, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar Osmanlı padişahlarının şaşırtıcı gerçek görüntüleri...
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Yavuz Sultan Selim
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Osman Gazi
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Kanuni Sultan Süleyman
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ
Genç Osman hadisesi altı asırlık Osmanlı tarihinin en trajik olaylarındandır ve 1622'nin 20 Mayıs'ında yaşanan hadise, asırlar boyu unutulmamıştır.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
14 yaşında iken tahta çıkan İkinci Osman, yani Genç Osman, reform yapmaya çalışırken canından olmuştu.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Polonya üzerine sefere çıkarken idamını emrettiği kardeşi Şehzade Mehmed "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin" diye beddua etmişti.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Birinci Ahmed'in ölümünden sonra, Osmanlı tahtına devletin ileri gelenlerinin mutabakatıyla, 22 Eylül 1617 günü Birinci Ahmed'in kardeşi Şehzade Mustafa geçirildi.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Mustafa, Genç Osman'ın amcasıydı ve saltanat o zamana kadar babadan oğula geçerken, tahta artık hanedanın hayattaki en yaşlı erkek üyesinin oturtulması kararlaştırılmıştı.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
PADİŞAHI ODAYA KİLİTLEDİ Ancak, Birinci Mustafa'nın akli durumundaki bozukluk yüzünden devlet işleri yürümüyordu. Durumu gören Harem Ağası Mustafa, padişahı tahttan indirmek için bir komplo hazırladı.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
26 Şubat 1618 günü askerlere maaş dağıtıldığı sırada hükümdarı dairesine kilitledi ve tahta Birinci Ahmed'in oğlu olan Şehzade Osman çıkartıldı. Böyle bir emrivaki ile tahtından olan Birinci Mustafa, sadece 97 gün padişahlık edebilmişti.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Genç Osman, büyük dedeleri gibi cihangir olup şöhret kazanma hevesine düştü ve 1621 Nisan'ında Polonya üzerine sefere çıktı ama İstanbul'dan ayrılmadan önce kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed'i boğdurttu.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
İdam için gerekli fetvayı Şeyhülislâmı Esad Efendi'den alamamış ve şeyhülislâmlıkta gözü olan Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi'den elde etmişti.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Şehzade Mehmed, kendisini boğmaya gelen cellâdları görünce, kardeşine "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin" diye beddua etmişti.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
YENİÇERİLER AYAKLANDI Polonya'da kolay bir zafer kazanacağını zanneden Genç Osman,umduğunu bulamadı ve Leh, yani Polonya askerlerinin işgal ettiği Hotin Kalesi kuşatıldıysa da fethedilemedi. Genç Osman, başarısızlığın bütün suçunu yeniçerilere yükledi
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Yeniçeri Ocağı'na çekidüzen vermek istedi fakat kardeşinin bedduası üzerindeydi ve işleri hep ters gitmeye başladı.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Yeniçeriler'i disiplin altına sokamayan hükümdar, bu defa hacca gitme bahanesiyle Suriye'den ve Anadolu'dan asker toplamayı düşündü fakat planları öğrenilince zor durumda kaldı.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Askerler, padişahtan hacca gitmemesini istediler ama Genç Osman tepkilere aldırış etmedi ve Üsküdar'a geçti. Bunun üzerine yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
HER YERİ YAĞMALADILAR İsyan kısa sürede büyüdü ve âsiler, padişahın akıl hocalarının kellelerini istediler. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, Topkapı Sarayı'na girerek her tarafı yağmaladılar.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Hiçbir direnişle karşılaşmadan sarayın üçüncü kapısından geçerek avluya doldular ve devrik hükümdar Birinci Mustafa’yı buldular.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Genç Osman durumun vahametini kavrayınca âsilerin taleplerini kabul etti fakat askerler Birinci Mustafa’yı çoktan padişah ilân etmişlerdi. Çaresi kalmadığını gören Genç Osman, yeniçeri ocağına sığındı ve hapsedildi.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
OSMANLI'DA BİR İLK Birinci Mustafa'nın taraftarları, eski hükümdar yaşadığı sürece kendi iktidarlarının sağlam olmayacağının farkındaydılar ve bu yüzden Osman'ın ortadan kaldırılmasına karar verdiler.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Yedikule'ye hapsedilmiş olan devrik hükümdara utanç verici hareketler yapıldı ve Genç Osman kementle boğuldu.
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa teb'ası tarafından öldürülüyordu ve Genç Osman, halkın kanaatine göre tahtını sağlamlaştırmak için canını aldığı kardeşi Şehzade Mehmed'in bedduasına uğramıştı.