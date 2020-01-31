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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı gerçek padişahlarının resimleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





