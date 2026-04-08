KEÇİBOYNUZUNUN ZARARLARI

Keçiboynuzu güçlü bir besin kaynağı olduğu için çok yararlı bir besin türü ama aşırı tüketimi ile de zararlı bir besin türü olmaktadır. Aslında bu tüm besinler için geçerlidir. Tüketim oranını günlük olarak belirli oranda ayarlarsak faydasını görürüz. O sınırı aşarsak zararlarını ve yan etkilerini görürüz. Keçiboynuzu kan şekerini yükselttiği için fazla tüketimi insan sağlığına zarar verir. Kalsiyum, potasyum bakımından zengin olduğu için vücutta fazla mineraller insan sağlığına zarar verir. Özellikle bebekler için verilen tüketim oranı doktor kontrolünde olmalıdır.