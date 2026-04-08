Bağırsaklarınız fişek gibi olacak! Gizli kahramanınız keçiboynuzu olabilir: Kabızlıktan öksürüğe...
Doğanın mucizevi besinlerinden keçiboynuzu, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiriyor, solunum yollarını rahatlatıyor, sindirimi destekliyor ve vücuda doğal enerji kazandırıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle öne çıkan bu şifalı besin, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor… Peki keçiboynuzunun başka hangi faydaları var? İşte süper besin keçiboynuzunun şaşırtan mucizeleri...
Yüzyıllardır doğal şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu, son dönemde yeniden ilgi odağı haline geldi. Doğallığı ve besleyici yapısıyla dikkat çeken bu özel besin, sofralarda yeniden hak ettiği yeri alıyor… İşte mucize besin...
KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI Doğal antibiyotik özelliği vardır. Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır. Damar tıkanıklığını önler.
Magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Astım, bronşit hastalıklarına iyi gelir. Şiddetli öksürük problemini çözer. Balgam söktürücüdür.
Sindirim ve bağırsak sistemlerini düzenler. Kabızlığı önler. Bağırsak kurdu ve paraziti gibi sorunlardan kurtarır. Enerji verir. Kilo vermeye yardımcı olur. Tok tutar. Kemik sağlığı için çok faydalıdır. Cinsel yaşamı kuvvetlendirir.
Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı korur. Vücuttaki toksinleri temizler. Şişkinliğe, hazımsızlığa iyi gelir. Akciğeri temizler. Sigaranın zararını azaltır. Mideyi rahatlatır. Diş sağlığı için faydalıdır. Kansızlığa iyi gelir. Bebeklerde faydalıdır. Kan şekerini düzenler.
KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?
Keçiboynuzunun tadı tatlı olduğu için çok zorlanmadan yenilebilecek besin türüdür. İster direk kuru bir şekilde yiyebilirsiniz. Yani atıştırmalık olarak öğün aralarında tercih edebilirsiniz. Dileyen toz haline getirip tüketebilir. Tozu sütle ya da balla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bunun dışında keçiboynuzu pekmezi, şurubu, özü, hapları gibi tüketim şekilleri de vardır. Size uygun olanı tercih edebilirsiniz.
KEÇİBOYNUZUNUN KALORİSİ
Keçiboynuzunun 25 gramı 57 (kcal) kaloridir.
Keçiboynuzun besin değeri %94 Karbonhidrat, %5 Protein, %2 Yağ içerir.
Diğer besin değerleri şu şekilde:
Karbonhidrat (g) 22.9
Protein (g) 1.2
Yağ (g) 0.18
Lif (g) 10.25
Kolesterol (mg) 0
Sodyum (mg) 1.25
Potasyum (mg) 213
Kalsiyum (mg) 89.5
Vitamin A (iu) 3.6
Vitamin C (mg) 0.05
Demir 0.75
KEÇİBOYNUZUNUN ZARARLARI
Keçiboynuzu güçlü bir besin kaynağı olduğu için çok yararlı bir besin türü ama aşırı tüketimi ile de zararlı bir besin türü olmaktadır. Aslında bu tüm besinler için geçerlidir. Tüketim oranını günlük olarak belirli oranda ayarlarsak faydasını görürüz. O sınırı aşarsak zararlarını ve yan etkilerini görürüz. Keçiboynuzu kan şekerini yükselttiği için fazla tüketimi insan sağlığına zarar verir. Kalsiyum, potasyum bakımından zengin olduğu için vücutta fazla mineraller insan sağlığına zarar verir. Özellikle bebekler için verilen tüketim oranı doktor kontrolünde olmalıdır.
İshale karşı mükemmel takviyedir. Kabızlık şikâyeti olanların da tüketmesi gereken bir meyvedir.
Yüksek sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyon, karaciğer ve akciğer üzerine çok yararlı etkileri bulunmaktadır. Kanın zehirli maddelerini temizler.
Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir. Yüksek mineral ve vitamin içeriği ile de diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.
Yüksek ham selüloz etkisi ile bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite etkilidir. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliğini giderir.