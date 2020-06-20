Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinin başında gelen incir lezzeti ile de olmazsa olmazlardan. İçeriğindekiler ile sağlığımıza pek çok faydası olan incir, mutlaka tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor. İşte incirin faydaları...