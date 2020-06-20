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Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinin başında gelen incir lezzeti ile de olmazsa olmazlardan. İçeriğindekiler ile sağlığımıza pek çok faydası olan incir, mutlaka tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor. İşte incirin faydaları...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:18 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:21
Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

Yaz aylarının en güzel meyvelerinden incir, kalsiyum, potasyum, demir minerallerini içeriyor.

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

Vücuda enerji veren incir, afrodizyak etkisi yapıyor.

Erkek ve kadında cinsel isteği arttırıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

Kan akışını da hızlandıran incir, iktidarsızlık sorunu yaşayanların imdadına yetişiyor.

İncirin faydaları şöyle özetleniyor:

● Migren ağrısını dindirir.
● Menopozu geciktirir.

Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

● Anne sütünü arttırır.
● Kalp sağlığını korur.
● Kabızlığı giderir.

Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

● Alzheimer riskini azaltır.
● Cinsel isteği arttırır.
● Kansızlığı önler.

Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..

● Tansiyonu dengeler.
● Öksürüğe iyi gelir.

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