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Faydaları saymakla bitmiyor! İşte incirin bilinmeyen faydaları..
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinin başında gelen incir lezzeti ile de olmazsa olmazlardan. İçeriğindekiler ile sağlığımıza pek çok faydası olan incir, mutlaka tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor. İşte incirin faydaları...
Giriş Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:18Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:21
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Yaz aylarının en güzel meyvelerinden incir, kalsiyum, potasyum, demir minerallerini içeriyor.
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.